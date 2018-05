Droga tra la frutta e la verdura, arrestato fruttivendolo pusher

Arrotondava gli incassi vendendo nel suo negozio, oltre a mele e arance, anche droga. I suoi traffici non sono per sfuggiti ai residenti del quartiere, che alla fine lo hanno fatto arrestare.

In manette è finito un 42enne di origini tunisine, titolare di un negozio di frutta e verdura a Sestri Ponente. A mettere gli agenti del commissariato sulle sue tracce sono stati, come detto, gli abitanti della zona, che hanno più volte segnalato la presenza di clienti “particolari” all’interno dell’esercizio commerciale. I poliziotti lo hanno dunque messo sotto sorveglianza, finendo per cogliere sul fatto il fruttivendolo, che dopo avere venduto della frutta a una coppia di anziani coniugi ha venduto a un altro cliente una dose di droga in cambio di 45 euro.

Un controllo più approfondito ha portato alla luce, tra le cassette, altri 5 grammi di droga. L’uomo è stato quindi arrestato con l’accusa di spaccio, e processato in mattinata per direttissima.