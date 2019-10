Frana a Sestri Ponente, 19 famiglie isolate in via Briscata. Il Municipio: «Mercoledì via ai lavori»

Il maltempo che ha causato danni pesantissimi in valle Stura e valle Orba ha lasciato quasi indenne Genova, dove era in vigore l'allerta rossa, ma anche in qualche quartiere del capoluogo ligure le piogge hanno lasciato il segno. È il caso di via Briscata, a Sestri Ponente, dove lunedì il terreno ha ceduto causando una crepa nell'asfalto e facendo crollare nel torrente Molinassi parte di un muro di contenimento.

Conseguenza diretta, 19 famiglie che abitano a monte della frana si sono ritrovate isolate (il passaggio è possibile solo a piedi) e senza fornitura di gas a causa della rottura di un tubo presente proprio nel muro crollato. Sul posto è subito intervenuto il Municipio, che si è attivato con il Comune per organizzare un sopralluogo tecnico avvenuto martedì mattina. Presente anche la ditta cui già sono stati affidati i lavori di ripristino, e i tecnici Iren, che stanno realizzando un bypass per garantire la fornitura del gas ai residenti.

«I lavori inizieranno già mercoledì mattina - assicura Massimo Romeo, assessore al Territorio del Municipio Medio Ponente, presente in mattinata al sopralluogo - Sempre domani mattina sul luogo della frana sarà presente anche un geologo della ditta che eseguirà i lavori per effettuare alcuni rilievi, e arriveranno il prima possibile le attrezzature per eseguire le opere di rifacimento della strada e del muro. La crepa si è allargata nella nottata per altre piogge, e ci è sembrato indispensabile attivarci il prima possibile per avviare l’iter di ripristino. Abbiamo avuto subito contatti con tecnici del Comune per fare il sopralluogo, e stabilito l’assegnazione dei lavori, che partiranno appena possibile».