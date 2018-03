Frana a Sestri Ponente, disagi e acqua marrone

Le forti piogge che si sono abbattute su Genova e la Liguria tra sabato 10 e domenica 11 marzo 2018 hanno causato problemi e frane in diverse zone, tra le più colpite Sestri Ponente, dove sono anche caduti diversi alberi, uno in via Boeddu all'interno del piazzale della Scuola Gramsci.

Frana in via Erzelli

Una frana in via Erzelli, all'altezza del civico 21, ha reso necessario l'intervento di Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, Protezione Civile, Aster e Iren dato che sono state interessate le tubature del gas e ci sono state ripercussioni anche sulla qualità dell'acqua che, soprattutto nella zona di via Sant'Alberto, ha assunto colorazioni gialle e marroni.

L'assessore municipale al Territorio del Municipio Medioponente Massimo Romeo ha presidiato gli interventi nella giornata di domenica 11 marzo e sta lavorando in sinergia con i tecnici del Comune di Genova per risolvere al più presto la situazione.

Per quello che riguarda l'albero caduto in via Boeddu (che ha causato disagi a 25 famiglie rimaste senza corrente elettrica nella giornata di domenica) l'assessore Romeo ha informato che la Protezione Civile ha eseguito intervento di potatura dell'albero caduto e Aster provvederà alla rimozione dell'albero. Successivamente verranno effettate verifiche di stabilita sulle altre alberature presenti.

Il canile del Monte Gazzo: «Box allagati»

Diversi problemi si sono registrati anche sulle alture di Sestri Ponente, soprattutto al canile del Monte Gazzo, a causa della pioggia caduta per diverse ore facendo allagare i box dove alloggiano i cani.