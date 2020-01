Leonardo, la protesta dei lavoratori: sciopero e corteo a Sestri Ponente

Protesta dei lavoratori di Leonardo Spa, venerdì mattina, con uno sciopero di due ore indetto dalle organizzazioni sindacali e un corteo per le strade di Sestri Ponente.

I lavoratori si sono dati appuntamento davanti ai cancelli dell’azienda, in via Puccini, per poi dirigersi verso via Albareto arrivando poco prima delle 11 in via Siffredi, con conseguenti disagi al traffico.

La protesta è legata alla «volontà del management di portare la Business Unit Automazione fuori dai perimetri aziendali» e finalizzata a «domandare chiarezza sullo sviluppo industriale della Divisione cyber security e pretendere la difesa di attività e prodotti».

«L’automazione è ancora il core business per Leonardo? - è la domanda che Margo Longinotti, Fim Cisl Genova, rivolge all’amministratore delegato Alessandro Profumo - In questi ultimi mesi l’automazione da “Line of Business” è diventata “Business Unit” attraverso una riorganizzazione e l’ingresso di nuovi colleghi. Tuttavia non si conosce il piano industriale dell’unità, né quali siano gli investimenti nel comparto o i carichi di lavoro previsti. L’automazione è uno dei pilastri del sito genovese di Leonardo e riteniamo indispensabile un forte investimento su questo».

Anche la linea d’azione per quanto riguarda il settore cyber security preoccupa le organizzazioni sindacali: «Manca un organigramma definito e sono necessari obiettivi chiari e conseguenti investimenti - sottolinea Longinotti - Al momento non conosciamo qual è il piano industriale della divisione e soprattutto non abbiamo evidenza di cosa e quanto di tutto ciò rimarrà sul sito ove la divisione si basa, ossia Genova».