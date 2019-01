Nuova chiusura ponte via Giotto a Sestri Ponente

Chiude di nuovo per lavori il ponte di via Giotto a Sestri Ponente. Ignorato l’appello dei residenti al sindaco Marco Bucci per mantenere almeno una corsia di marcia.

Stop al trasnito da martedì 8 gennaio 2019 per 120 giorni per consentire la prosecuzione dei lavori di rifacimento del ponte stesso. Sarà garantito il transito pedonale lungo il lato a mare del cantiere.

I lavori, che creano forti disagi ad abitanti e commercianti (e che si aggiungono a quelli della viabilità d’emergenza post collo) sarebbero dovuti terminare entro il giugno scorso con un aggiornamenti (per la posa della fibra ottica) a gennaio.

La nuova previsione non è stata rispettata però rispettata, anche perché è stata concessa una tregua natalizia con l’apertura di una corsia.