Pedro e Zen sono due cani inseparabili. Questa volta, insieme, per gioco hanno deciso di scavare un buco sotto la rete del giardino. Una volta finiti dall'altra parte si sono smarriti.

La proprietaria lancia l'appello per riportarli a casa. Da Sestri Ponente pare siano arrivati a Pegli: ultima segnalazione in via Opisso sabato 14 dicembre intorno alle 18.

Chiunque li vedesse è pregato di contattare i seguenti numeri:

Elisabetta: 3357503040

Paola: 348 062 1392

Fabio: 393 108 4460