Viale Canepa, i lavori di restyling entrano nel vivo

Entrano nella fase più impegnativa i lavori di rifacimento di viale Canepa, a Sestri Ponente: superato anche l’ultimo sopralluogo alla presenza dei rappresentanti delle associazioni ambientaliste per verificare che non vi fossero nidi, gli ultimi sei alberi rimasti sono stati abbattuti e Aster ha di fatto “riconsegnato” il cantiere perché venga affidato a Ireti.

Dal 15 giugno, dunque, in linea con il cronoprogramma stilato dal Municipio Medio Ponente, partiranno i lavori per il rifacimento delle condotte dell’acqua e degli scarichi fognari, che dovrebbero durare circa 3 mesi, sino al 15 settembre: «Il cantiere resterà dove si trova ora per la prima parte dei lavori, che durerà qualche settimana, poi verrà spostato sull’altro lato della strada - spiega Massimo Romeo, vice presidente e assessore al Territorio e Manutenzioni del Medio Ponente - Il traffico non subirà modifiche rispetto alla situazione attuale: resta in vigore il senso unico a salire».

Nonostante le varie problematiche legate a una delle principali arterie del quartiere, e all’intoppo dovuto al ritrovamento di alcuni nidi di tortora sugli alberi da tagliare, i lavori per il restyling di viale Canepa proseguono dunque spediti, mettendo a tacere i dubbi dei residenti e dei commercianti timorosi che un intervento così esteso avesse un impatto negativo sul traffico e la circolazione: «Siamo riusciti a gestire le criticità ascoltando i residenti e collaborando con le associazioni, in primis quelle ambientaliste, coinvolte in gran parte del processo - conclude Romeo - Adesso attendiamo che Ireti porti a termine i lavori sotto strada, per poi riaffiorare il cantiere ad Aster per ultimare la riqualificazione. Siamo molto soddisfatti di avere sinora rispettato i tempi promessi».

Al termine dei lavori, viale Canepa avrà nuovi marciapiedi e un rinnovato manto stradale, e un centinaio di peri da fiore a sostituire gli alberi che nel corso degli anni, con le radici, avevano distrutto l’asfalto.