Degrado, sporcizia e niente prezzi esposti: chiuso un bar a Sestri

Gli agenti della Polizia Locale genovese in collaborazione con gli ispettori della Asl 3 hanno imposto la chiusura a un bar di Sestri Ponente per la mancanza dei requisiti necessari di igiene

Nei locali hanno infatti riscontrato uno stato di degrado generale, con pareti completamente annerite, una friggitrice intrisa di residui di frittura, piastrelle e rivestimenti rotti e rovinati. mancanza di acqua calda e frigoriferi con guarnizioni deteriorate. La chiusura è stata immediata ed è stata disposta fino a quando non saranno ripuliti e sanificati tutti gli ambienti del bar.

Gli agenti hanno anche riscontrato la mancata esposizione dei prezzi e la mancanza dei requisiti strutturali in materia di accesso delle persone diversamente abili, necessari per la concessione della licenza. Per questo motivo inoltreranno anche un rapporto allo Sportello Unico delle Attività Produttive per eventuale sospensione della licenza del locale.