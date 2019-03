Sestri Ponente, via Albareto a doppio senso di marcia: il traffico torna "alle origini"

Dopo mesi di cambiamenti legati al crollo del ponte Morandi, si sono conclusi i lavori per il ripristino della viabilità “originaria” a Sestri Ponente, nel “triangolo” Albareto, Hermada e via Puccini, e alle 10 di giovedì mattina i primi veicoli hanno iniziato a circolare su due corsie.

Nel dettaglio, infatti, da giovedì mattina la circolazione su via Albareto è tornata a doppio senso di marcia con relativi semafori, sono stati riattivati anche gli impianti semaforici all’incrocio tra via Puccini e via Hermada ed è stata ripristinata la rotatoria all’incrocio tra via Siffredi e via Albareto.

Sul posto, oltre alla polizia Locale per regolare il traffico e dare una mano agli automobilisti dopo mesi di rivoluzione alla viabilità, è arrivato anche il vice sindaco e assessore alla Mobilità, Stefano Balleari: «Un altro passo verso la normale mobilità - ha detto - Un grande risultato ottenuto grazie alla collaborazione dei tecnici della mobilità, della Municipale e di Aster».