Sestri Ponente: accoltella al cuore vicino di casa durante una lite

Quattro coltellate al torace, secondo gli inquirenti dirette al cuore, con tutta probabilità finalizzate a uccidere: le ha sferrate un uomo di 48 anni al vicino di casa 52enne, alla base della lite e dell’aggressione, secondo le prime ipotesi, questioni sentimentali.

È successo mercoledì nel tardo pomeriggio in via Piero Maroncelli, a Sestri Ponente. La sequenza degli eventi non è ancora chiara, ma pare che il 48enne e il 52enne, da tempo vicini di casa, abbiano iniziato a discutere in maniera sempre più violenta sino a quando il primo (già noto alle forze dell'ordine) ha afferrato un coltello da cucina da 20 centimetri e si è scagliato contro il rivale, colpendolo per quattro volte al petto.

Il 52enne, crollato sanguinante sul pianerottolo, è stato soccorso dall’ambulanza e dall’automedica inviate dal 118, che lo hanno portato all’ospedale Villa Scassi in gravi condizioni.

In ospedale, ma al Galliera, è finito anche l’aggressore, arrivato con un codice giallo e dimesso dopo poche ore: una volta certi che le condizioni di salute lo permettessero, i carabinieri lo hanno arrestato e trasferito nel carcere di Marassi con l’accusa di tentato omicidio. Il ferito si trova invece ancora ricoverato sotto osservazione.