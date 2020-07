Braccato dai carabinieri, colpisce al volto un militare con il casco

I carabinieri di Sestri Ponente hanno arrestato un 18enne della zona, senza occupazione e con precedenti di polizia.

Il giovane è stato inseguito dai militari, che lo avevano sorpreso a guidare un motociclo privo di targa, peraltro condotto senza aver conseguito la patente. Raggiunto e fermato, il 18enne ha provato a scappare a piedi per le vie limitrofe a via Menotti.

Bloccato ancora, il 18enne ha colpito al volto con il casco un carabiniere. Perquisito, il giovane è stato trovato in possesso di un coltello con lama da 7 centimetri. Dovrà rispondere dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, porto abusivo di arma, guida senza patente e false generalità.

Il giovane è stato posto ai domiciliari in attesa del rito per direttissima. Sono in corso accertamenti per risalire alla proprietà del motociclo.