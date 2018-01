Malore fatale al campo di calcetto, muore sessantenne

Una serata che voleva essere spensierata, per fare un po' di sport e stare in compagnia di amici, si è conclusa in tragedia. È successo ieri a Sestri Ponente, dove un sessantenne, che giocava a calcio al campetto 8 Marzo presso i giardini Rodari, è stato vittima di un malore fatale.

Poco dopo le 20 gli altri partecipanti alla partita hanno chiesto l'intervento dei soccorsi e sul posto si sono recate ambulanza e automedica. L'uomo è stato a lungo rianimato, anche con il defibrillatore, ma purtroppo ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato vano.

L'ipotesi più probabile è che l'uomo sia rimasto vittima di un problema cardiaco.