Ubriachi litigano e urlano nella notte: cinque denunce

I Carabinieri di Sestri Levante, al termine di accertamenti, hanno denunciato a piede libero cinque persone che, nella notte di venerdì 4 ottobre 2019, hanno disturbato i residenti della zona del campo sportivo con urla e schiamazzi al culmine di una lite.

I cinque, tutti liguri, erano evidentemente ubriachi e hanno cominciato a litigare per futili motivi in maniera molto animata costringendo i residenti, disturbati e svegliati dalle urla, a chiamare i Carabinieri, intervenuti per sedare la lite. I militari dopo aver identificato i cinque li hanno denunciati per “concorso in disturbo del riposo delle persone” e “ubriachezza”.