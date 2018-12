Truffe alle Poste in riviera con falsi rimborsi, denunciato

In seguito alle querele sporte dai responsabili degli uffici postali di Sestri Levante e Riva Trigoso, i carabinieri hanno avviato indagini, che si sono concluse con la denuncia per truffa aggravata, ricettazione, sostituzione di persona e utilizzo di documento contraffatto in concorso ai danni di due persone, un napoletano di 30 anni gravato di pregiudizi di polizia, attualmente detenuto per altra causa presso il carcere di Frosinone, e il complice, deceduto lo scorso mese di novembre.

I due, in un caso, mediante l'utilizzo di documenti contraffatti, sono riusciti a riscuotere la somma di 1.300 euro circa come rimborso Irpef emesso da un'agenzia delle entrate a favore di un'anziana di Cefalù; nel secondo caso invece non sono riusciti a ottenere rimborso perché il cassiere si è insospettito.