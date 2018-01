Spende 300 euro su internet, ma la carta di credito non è la sua

I Carabinieri della stazione di Sestri Levante hanno identificato e denunciato a piede libero per frode informatica un uomo di 32 anni, residente a Civitavecchia, che aveva utilizzato in maniera fraudolenta la carta di credito di un 42enne di Sestri per effettuare alcuni acquisti online.

Il 42enne aveva denunciato il fatto ai militari che hanno indagato arrivando all'identificazione del truffatore che, nel mese di ottobre del 2017, aveva comprato su internet due casse acustiche del valore di 300 euro.