Razziano auto in sosta durante una gara ciclistica, due denunciati

Hanno approfittato della confusione dovuta a una gara ciclistica per razziare le auto parcheggiate in una via di Sestri Levante, ma sono stati alla fine rintracciati dai carabinieri e denunciati.

Si tratta di due 57enni, entrambi di Piacenza ed entrambi pregiudicati, cui i militari della compagnia di Sestri Levante sono risaliti dopo la denuncia presentata da due uomini, un 54enne di Lucca e un 30enne della Spezia: entrambi hanno spiegato di essere tornati alle rispettive auto e di averle trovate saccheggiate. Il bottino totale era di due biciclette di ingente valore, un tablet e una carta di credito.

Proprio la carta di credito ha consentito ai carabinieri di risalire ai ladri: la tessera è stata usata in un centro commerciale della zona, acquisti da circa 2mila euro che, una volta tracciati, hanno condotto ai due 57enni. Che ora devono rispondere delle accuse di furto su auto in sosta e uso fraudolento di carta di credito.