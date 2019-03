Appostamenti e molestie continue all'ex compagna, denunciato 37enne

Alla fine non ce l’ha fatta più, e si è rivolta alle forze dell’ordine per chiedere aiuto: si è conclusa con una denuncia l’ossessione di un 37enne di Sestri Levante per l’ex compagna, una coetanea anche lei residente in riviera che ha riferito di settimane di persecuzioni.

Stando a quanto denunciato dalla donna, il 37enne non si sarebbe rassegnato alla fine della storia e avrebbe iniziato a seguirla, presentandosi sotto casa o nei luoghi che lei abitualmente frequenta e chiamando e inviando sms a ripetizione.

Sempre più preoccupata e ormai sfinita dalle attenzioni sgradite e dall’impossibilità di liberarsi dell’ex, la donna si è rivolta ai carabinieri, che nei giorni scorsi hanno denunciato l’uomo per molestie.