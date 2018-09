Tenta rapina in farmacia, arrestato a Sestri Levante

Intorno alle ore 22 di martedì 18 settembre 2018 a Sestri Levante, i carabinieri della locale stazione, coadiuvati dai militari della stazione di Casarza Ligure, hanno tratto in arresto per tentata rapina un 32enne genovese, residente a Casarza Ligure.

Quest'ultimo, poco prima, si è recato all'interno della farmacia in via Sara, chiedendo alla dottoressa con tono minaccioso di consegnarli tutto il denaro in cassa. La vittima è riuscita a lanciare l'allarme al 112, mettendo in fuga il malfattore.

L'immediato intervento dei militari ha consentito di rintracciare e fermare l'uomo nell'adiacente via Lungofiume, in evidente stato di alterazione psicofisica. Il 32enne è stato ristretto presso la camera di sicurezza in attesa del rito per direttissima previsto per questa mattina.