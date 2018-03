Rapina in banca a Sestri Levante, banditi in fuga

Rapina in banca intorno alle 14.30 di oggi, lunedì 26 marzo 2018, in corso Colombo a Sestri Levante. I banditi hanno preso di mira una filiale di Banca Carige: hanno agito in tre a bordo di due auto rubate. Ancora da quantificare il bottino.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza e avviato le prime indagini. Sono stati allestiti posti di blocco in zona per tentare di bloccare la banda.

Mentre uno restava fuori a fare da palo, due sono entrati in banca e hanno minacciato clienti e personale prima di scappare con il bottino.