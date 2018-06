Sestri Levante: rapina a mano armata in banca, due arresti

Grazie a un'indagine congiunta tra la Squadra Mobile di Genova e i Carabinieri della compagnia di Sestri Levante sono stati arrestati due genovesi che avevano rapinato la sede della banca Carige di Sestri Levante il 26 marzo 2018.

Nelle prime ore del mattino del 2 giugno a Genova e Monfalcone (Gorizia), Carabinieri e Polizia hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di T.E., classe 1955, ed I.P., classe 1962, entrambi pregiudicati, emessa in piena concordanza con le risultanze investigative acquisite a loro carico dopo la rapina in banca a mano armata e volto nascosto che fruttò un bottino da oltre 19mila euro, oltre al furto di due motocicli e di un’autovettura recuperati e restituiti ai legittimi proprietari.

Proprio dai furti di motocicli verificatisi a Chiavari ed a Lavagna verso la metà di marzo è partita l’attività investigativa, dato che il Commissariato di Polizia di Chiavari, insieme ai colleghi della Squadra Mobile, intuisce che dietro gli episodi vi possa essere un soggetto già noto alle forze dell'ordine. I militari iniziano dunque la indagini in maniera più strutturata, ma purtroppo i due malviventi decidono di alzare l’asticella, pianificando di rubare dei mezzi per commettere una rapina in banca.

Furti di auto e moto

Tra il 15 ed il 25 marzo, rispettivamente a Genova, Chiavari e Lavagna, rubano un’automobile a e due moto che utilizzano per giungere sul luogo della rapina. Alle 14:40 del 26 marzo, giunti davanti alla sede della Carige di Sestri Levante, T.E., con il volto coperto da una maschera color carne, entra nell’istituto di credito e dietro minaccia di una pistola a tamburo intima all'impiegata di consegnare il denaro presente in cassa, circa 15mila euro; inoltre si fa consegnare da un cliente la cifra di 4mila euro che l’uomo stava versando. Dopo l’azione fulminea, tra la paura e lo sgomento dei presenti, T.E. guadagna agevolmente la fuga insieme al complice rimasto fuori ad attenderlo come palo.

La rapina in banca

Scattato l’allarme sono arrivati sul posto alcuni equipaggi dei Carabinieri di Sestri Levante che iniziano con il proprio Nucleo Operativo ad avviare velocemente le indagini per ricostruire la dinamica della rapina. Oltre all’estrapolazione delle immagini del sistema interno di videosorveglianza si rivelerà vincente la mappatura di tutte le telecamere cittadine e private presenti lungo i possibili itinerari di arrivo e fuga. L’analisi svolta dai Carabinieri consente di ottenere importanti riscontri circa l’abbigliamento utilizzato dai malviventi, ulteriormente riscontrato dagli elementi acquisiti dalla Squadra Mobile di Genova al rientro dei due presso il Capoluogo ligure, nonché sull’itinerario di fuga a bordo dei due motocicli rubati. Infatti, poco dopo, i due mezzi vengono ritrovati abbandonati in una stradina defilata del centro di Sestri Levante; da lì i due uomini si sono allontanati a bordo dell’autovettura rubata che sarà poi ritrovata a sua volta abbandonata sulle alture tra Chiavari e Lavagna, in una località isolata da dove i rapinatori hanno proseguito sino a Genova a bordo di un’altra auto in precedenza presa a noleggio e là parcheggiata in fase di pianificazione della fuga dopo il colpo.

Le indagini

A questo punto, apparso evidente come i furti di veicoli fossero intimamente connessi alla rapina in banca, Polizia e Carabinieri hanno sinergicamente condiviso i risultati delle proprie indagini riuscendo a stringere il cerchio sulle identità dei due rapinatori. Gli accertamenti successivi hanno permesso di identificare il malvivente che aveva noleggiato la macchina a Genova la mattina del colpo; dall’analisi delle sue frequentazioni e dalle foto estrapolate si è risaliti anche all’individuazione del suo complice.

Gli arresti

Le conclusioni raccolte nell’informativa finale congiunta a cura della Squadra Mobile di Genova e della Compagnia Carabinieri di Sestri Levante, pienamente condivise dall’Autorità Giudiziaria, hanno portato all’esecuzione delle due misure cautelari in carcere per i reati di rapina a mano armata, porto abusivo di armi, furto e ricettazione. Uno dei due soggetti, T.E., è stato localizzato a Monfalcone, dove si era da poco temporaneamente trasferito; qui è stato arrestato dai Carabinieri di Sestri Levante e dalla Squadra Mobile di Genova, coadiuvati dai colleghi della cittadina friulana. Stessa sorte per il suo complice genovese, I.P., che dopo aver aperto la porta di casa si è trovato davanti la Mobile genovese ed i Carabinieri. Entrambi sono ora in carcere.

