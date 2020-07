Sestri Levante: massacrato dal branco per un telefono cellulare

Preso a pugni e calci in mezzo alla strada dal branco per un telefono cellulare. È successo a Sestri Levante domenica notte, vittima un ragazzo di 26 anni originario della provincia di Piacenza, in Liguria per le vacanze.

L'aggressione è andata in scena in via Vittorio Veneto, il lungomare di Sestri Levante, alle 4 del mattino. Il giovane stava rientrando dalla serata trascorsa fuori quando è stato accerchiato da un gruppo composto da una decina di persone che lo hanno prima minacciato, poi aggredito: una raffica di calci e pugni su testa e viso, continuata anche quando il ragazzo era ormai a terra. Gli aggressori si sono scagliati anche su un amico del 26enne, accorso per aiutarlo, e prima di darsi alla fuga si sono impossessati del cellulare.

L'intera scena è stata notata dal portiere di un albergo che affaccia sul lungomare, che ha dato l'allarme. Sul posto sono accorsi i carabinieri di Sestri Levante, che al loro arrivo non hanno però trovato traccia degli aggressori e si sono concentrati sul giovane ferito e sull'amico. Il 26enne è stato portato all'ospedale di Lavagna, dove è stato medicato: il referto parla di fratture facciali e contusioni alla testa e a diverse altre parti del corpo, frutto di una violenza che gli è costata 30 giorni di prognosi. Illeso invece l'amico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I militari hanno già ascoltato il custode dell'albergo che ha assistito alla scena, e stanno requisendo i filmati delle telecamere di sorveglianza per cercare di rintracciare gli aggressori.