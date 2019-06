Operaio senza permesso di soggiorno trovato in un cantiere: due denunce

Controlli dei carabinieri a Sestri Levante, in un cantiere edile in corso Colombo. I militari, che hanno agito su richiesta dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, hanno trovato un 32enne albanese, operaio edile, che effettuava lavori di ristrutturazione di un negozio per conto di un artigiano chiavarese di 33 anni. L'operaio, però, era sprovvisto però dei documenti di soggiorno.

Il 32enne è stato denunciato per violazione delle norme sull'immigrazione, mentre il 33enne chiavarese è stato denunciato per impiego di straniero irregolare in attività lavorativo. A lui è andata anche una sanzione amministrativa.