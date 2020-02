Tragedia a Sestri Levante: la madre è immobile sul letto, al suo fianco il figlio morto

Sono intervenuti per salvare la madre, ma alla fine hanno trovato il figlio morto. È successo martedì pomeriggio a Sestri Levante, in via Olive Stanghe, dove i vigili del fuoco hanno fatto irruzione in un appartamento per soccorrere un’anziana e hanno trovato accanto a lei sul letto il cadavere del figlio di 71 anni.

La donna, 96 anni, era infatti sdraiata immobile, e proprio la sua immobilità aveva spinto i vicini a chiamare i soccorsi credendola in difficoltà o morta. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno quindi rotto la finestra per entrare e si sono precipitati in camera, trovandosi davanti l’inaspettato: l’anziana donna era in realtà in condizioni discrete, ma il cuore del figlio aveva ormai smesso di battere.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Secondo il personale medico presente, a uccidere il figlio sarebbe stato un infarto.