Malore in mare, bagnante muore in ospedale

Tragedia martedì a Sestri Levante, dove un uomo di circa 70 anni è morto dopo avere accusato un malore durante il bagno: nonostante il tentativo riuscito dei soccorritori di rianimarlo sulla spiaggia, una volta in ospedale la situazione si è aggravata e non c’è stato altro da fare che dichiarare il decesso.

L’allarme è scattato nella tarda mattinata nel tratto di spiaggia tra uno stabilimento privato e la spiaggia libera attrezzata. A notare l’uomo esanime galleggiare a pelo d’acqua sono stati alcuni bagnanti che hanno subito dato l’allarme: il primo soccorso è stato prestato dai bagnini, che lo hanno recuperato e riportato a riva, dove sono iniziate le manovre di rianimazione con il defibrillatore da parte dei militi della Croce Verde.

I soccorritori sono riusciti a far ripartire il cuore, ed è iniziata la corsa disperata verso Lavagna. Una volta in ospedale, però, le condizioni dell’uomo sono peggiorate, e a nulla sono valsi i tentativi dei medici: il cuore del 70enne si è fermato poco dopo le 13. Sull’accaduto indagano i carabinieri e la Guardia Costiera, che stanno anche cercando di identificare la vittima: non sono stati trovati oggetti personali e documenti, e i controlli sulla spiaggia e negli stabilimenti non ha fornito indizi. Una navetta della Guardia Costiera di Lavagna ha anche effettuato una ricognizione sulle barche ormeggiate, anche in questo caso senza esito.

La salma è stata trasferita nell'obitorio di Lavagna, e dell’accaduto è stata informata l'autorità giudiziaria.