Lite tra vicini, 55enne denuncia: «Insultata e aggredita». Coppia denunciata

Si è chiusa con una doppia denuncia la diatriba scoppiata tra una 55enne di Sestri Levante e una coppia di vicini tra cui, da tempo, non correva buon sangue.

Nei giorni scorsi i carabinieri hanno infatti denunciato per lesioni e minacce un 57enne e una 55enne per avere insultato e poi aggredito la 55enne per motivi legati a questioni di vicinato.

La donna si è fatta medicare in ospedale a Lavagna, da dove è stata dimessa con 7 giorni di prognosi, e ha poi sporto denuncia ai carabinieri, che hanno a loro volta rintracciato e poi denunciato la coppia.