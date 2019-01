Lite fra ubriachi sul lungomare di Sestri Levante

L'altra notte nel centro cittadino di Sestri Levante, due giovani, in evidente stato di alterazione alcolica, hanno dato vita a un animato dissidio tra loro, scaturito per futili motivi, in lungomare Descalzo.

Al termine di accertamenti da parte di un equipaggio dell'aliquota Radiomobile della locale compagnia carabinieri, intervenuta su richiesta di alcuni abitanti, dopo l'identificazione, i due, un albanese con pregiudizi di polizia e un abitante di Cogorno, entrambi ventenni, sono stati denunciati per concorso in disturbo del riposo delle persone.