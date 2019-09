Ketamina, mdma e altre droghe: spacciatori arrestati

I poliziotti del Commissariato di Chiavari hanno arrestato in flagranza di reato due giovani di origine italiana di 25 e 30 anni per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. Riscontrato che tra i giovani e i giovanissimi della delegazione si è diffuso il consumo di ketamina abbinata all'abuso di alcol e di droghe cosiddette 'leggere' gli investigatori hanno iniziato un'attività d'indagine mirata, riuscendo a individuare una delle fonti di approvvigionamento che si era insediata nell'immediato entroterra di Sestri Levante.

Nella nottata tra sabato 21 e domenica 22 settembre 2019, dopo un lungo appostamento effettuato nella zona collinare alle spalle di Sestri Levante, i poliziotti hanno fatto irruzione in un'abitazione occupata dai due giovani, che ne avevano fatto il loro centro di spaccio. I due sono stati trovati insieme a un altro giovane mentre erano intenti a consumare della sostanza stupefacente e durante la perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti oltre 600 grammi di ketamina, circa 500 grammi di hashish, 20 grammi di mdma (MetilenDiossiMetanfetimina), altri piccoli quantitativi di marijuana, cocaina e oppio, della sostanza da taglio e del materiale utile per il confezionamento, nonché una bilancia professionale di precisione e 21mila euro in denaro contante.

I due soggetti sono arrestati e giudicati questa mattina col rito per direttissima.