Tragedia a Sestri Levante, 20enne muore travolto da un treno

Tragedia nella serata di martedì a Sestri Levante, dove un giovane di circa 20 anni di origini marocchine è morto travolto da un treno.

L’incidente si è verificato intorno alle 23, quando nella stazione stava entrando un Frecciabianca: ancora da chiarire se il giovane sia caduto o se si sia volontariamente gettato sui binari, ma l'ipotesi più probabile è che stesse attraversando e sia sopraggiunto il treno.

I soccorsi sono intervenuti nel giro di poco tempo, con mezzi del 118, Vigili del fuoco e Polfer radunati in stazione, ma i sanitari hanno capito subito che per il 28enne non c’era ormai più nulla da fare.

Sull’accaduto indagano adesso gli agenti della polizia Ferroviaria. La circolazione dei treni è stata interrotta per circa tre ore, ed è ripresa normalmente intorno a mezzanotte.