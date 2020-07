Bimba cade in barca, al Gaslini con l'elisoccorso

Una bambina di 8 anni è stata trasportata al Gaslini dopo un incidente a bordo di una barca, che si trovava al largo di Sestri Levante. La piccola è caduta da un punto rialzato dello yacht, battendo la testa.

Subito trasportata a riva, è stata affidata alle cure del 118. Per velocizzare il trasferimento al pronto soccorso è stato fatto intervenire l'elisoccorso. Da Villanova d'Albenga è arrivato Grifo della società AirGreen, entrato in servizio da pochi giorni dopo il contratto firmato dalla Regione in accordo con i vigili del fuoco.

Alla piccola è stato assegnato il codice giallo, quello di media gravità.