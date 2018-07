Micio rinchiuso in auto, lo salvano i vigili del Fuoco

Sentivano dei miagolii provenire da un'auto posteggiata in via Dante, si sono avvicinati e hanno scoperto un gattino rimasto rinchiuso all'interno del veicolo. Alcuni passanti non sapendo come fare ad aiutarlo hanno chiamato i vigili del Fuoco.

I pompieri del distaccamento di Chiavari sono intervenuti poco dopo le 22 di mercoledì 4 luglio a Sestri Levante per salvare il felino. Dopo aver aperto l'auto e salvato l'animale, il micio è stato affidato a una associazione animalista.