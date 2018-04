Sestri Levante, senso alternato nelle gallerie di Sant'Anna per mare grosso

Senso alternato nelle gallerie di Sant'Anna tra Cavi di Lavagna e Sestri Levante, a causa della mareggiata in atto dalla prima mattina di domenica 1 aprile. L'Anas, dopo i sopralluoghi del caso, ha deciso per la chiusura di una corsia in attesa dell'abbassamento del livello del mare.

L'avviso postato dal sindaco di Sestri Levante, Valentina Ghio, sulla sua pagina Facebook: «Pasque alternative: data la mareggiata e dopo aver fatto sopralluoghi il transito, a Sant'Anna sarà a senso unico alternato per qualche ora. Non appena il mare inizia a diminuire sarà ripristinato il transito libero».