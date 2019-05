Furto in un negozio di Sestri Levante, denunciati

Mentre si trovava all'interno di una tabaccheria di Sestri Levante, gli hanno rubato il portafoglio, che conteneva la somma di 75 euro e una carta di credito. La vittima, un 75enne del posto, si è così rivolto ai carabinieri.

I militari, in collaborazione con la Polizia locale, dopo aver visionato le telecamere cittadine, a conclusione dei dovuti accertamenti, hanno identificato i responsabili in un 52enne, gravato di pregiudizi di polizia, denunciato per furto con destrezza, mentre la donna di 40 anni, anche quest'ultima gravata di pregiudizi di polizia, è stata denunciata per indebito utilizzo di carta di credito poiché aveva effettuato degli acquisti per una modica somma di denaro.