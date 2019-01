Ruba nel ristorante, poi torna per cena

Nei giorni scorsi a Sestri Levante, la titolare di un ristorante, dopo aver subito il furto di 50 euro in monete, asportati dalla cassa della sua attività, accortasi dell'ammanco, ha sporto una querela presso l'Arma locale. I carabinieri, per il proseguo dell'attività investigativa, hanno recuperato le riprese del sistema di sorveglianza interno.

Nella serata di martedì 29 gennaio 2019, due militari della locale stazione, liberi dal servizio, mentre si trovavano all'interno dell'esercizio pubblico a consumare un pasto, hanno riconosciuto l'autore del furto, anche quest'ultimo all'interno del locale, intento a cenare.

Il giovane, un 27enne marocchino gravato di pregiudizi di polizia e in possesso di foglio di soggiorno per 'asilo politico', è stato denunciato per furto aggravato. Refurtiva in parte recuperata e riconsegnata.