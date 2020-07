Va in giro con monopattino da 700 euro rubato, denunciato

Andava in giro con un monopattino del valore commerciale di 700 euro, risultato oggetto di furto. Per questo un 42enne palermitano è stato denunciato per ricettazione.

Le indagini dei carabinieri di Sestri Levante hanno preso il via dopo una querela sporta da un 39enne, amministratore delegato di una società di noleggio di monopattini elettrici.

La refurtiva è stata recuperata e restituita.