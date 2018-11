Lascia furgone incustodito durante le consegne, rubati 150 euro

Nella mattinata di mercoledì 7 novembre 2018 i carabinieri di Sestri Levante, in collaborazione con la Polizia locale, a conclusione di indagini hanno denunciato per furto aggravato in concorso un marocchino di 29 anni e un tunisino di 24 anni.

A carico dei due giovani sono stati raccolti, mediante la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza comunale, tutti gli elementi probatori, che li identificano quali autori del furto commesso ai danni di un 75enne del posto, titolare di una ditta di distribuzione bevande.

I due stranieri, lo scorso 20 luglio, hanno asportato la somma di 150 euro dall'abitacolo del furgone lasciato incustodito dal 75enne, impegnato in una consegna.