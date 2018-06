Svaligia una casa in pieno giorno e scappa, fermato con i gioielli in mano

I Carabinieri di Sestri Levante hanno arrestato un 35enne di origini marocchine sorpreso mentre stava scappando subito dopo aver rubato gioielli e denaro contante all'interno di una casa in località Villa Carmelo.

L'uomo, in Italia senza fissa dimora e disoccupato, è stato rintracciato poco dopo il furto dai militari che lo hanno trovato in possesso di anelli d’oro, 40 euro e alcune monete da collezione. Tutto materiale che è stato riconosciuto dal proprietario dell’abitazione che era stata appena svaligiata. L'uomo è stato arrestato e portato nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Sestri Levante in attesa del giudizio per direttissima.