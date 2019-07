Tentano di rubare una bicicletta, due arresti a Sestri Levante

Nel centro cittadino di Sestri Levante due giovani sono stati sorpresi da un equipaggio dell'Aliquota Radiomobile della locale compagnia carabinieri mentre tentavano di asportare una bicicletta.

Allo scopo di procurarsi la fuga, i due si sono divincolati energicamente, venendo però bloccati dai militari. Accompagnati in caserma, identificati in un 31enne e un 23enne, originari del Bangladesh, sono stati arrestati per tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale.

Il 31enne è stato denunciato per false attestazioni sulla propria identità a pubblico ufficiale per aver fornito false attestazioni sulla propria identità durante la fase del foto-segnalamento.