Svaligiano e danneggiano otto parcometri, due giovani denunciati a Sestri Levante

Lo scorso mese di aprile a Sestri Levante, una notte due giovani avevano forzato otto parcometri, asportando il contenuto in monete per un importo non quantificabile, provocando un danno di 500 euro alle strutture.

La mattina successiva, il responsabile di zona, scoperto il furto, presentò una denuncia presso la locale stazione carabinieri. Ieri, a conclusione di indagini, dopo aver visionato le immagini del sistema di videosorveglianza cittadino, i militari hanno identificato gli autori del furto in un cubano e il complice romeno, entrambi di 19 anni e gravati da pregiudizi di polizia, denunciandoli per furto aggravato continuato in concorso.