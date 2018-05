Furti su auto in sosta, giovane finisce in manette a Sestri Levante

Un giovane è finito nei guai a Sestri Levante per aver rubato su alcune auto in sosta. Dopo aver infranto i finestrini, il ladro ha asportato carica batterie per cellulari, monete, occhiali da sole e lettori mp3 per un danno ancora da quantificare.

Nel corso della mattinata, dopo il sopralluogo effettuato da un equipaggio dell'aliquota Radiomobile, i carabinieri, dopo un'accurata attività investigativa, hanno rintracciato l'autore dei danneggiamenti, identificato in un 24enne originario e abitante a Desio, ma di fatto senza fissa dimora, gravato di pregiudizi di polizia.

Il ragazzo è stato denunciato per danneggiamento aggravato su autovetture in sosta e poi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale perché, durante la compilazione degli atti, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti, insofferente all'attesa, ha dato in escandescenza contro i militari.

Questa mattina è stato processato con rito direttissimo.