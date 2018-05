Precipita da un palazzo, grave un giovane a Sestri Levante

Un giovane è rimasto ferito in modo grave a Sestri Levante. Poco prima delle 16 di venerdì 25 maggio 2018 la centrale operativa del 118 ha ricevuto la chiamata e ha inviato in via Aurelia, dove è accaduto il fatto, un'automedica.

Per velocizzare le operazioni è stato richiesto anche l'intervento dell'elicottero dei vigili del fuoco. Il trentenne è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

Stando alle prime informazioni, il giovane sarebbe caduto dal primo piano di un palazzo. Indagini affidate ai carabinieri.