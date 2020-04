Spaccio di eroina: due arresti a Sestri Levante

Non si ferma la consueta attività dei Carabinieri per quello che riguarda il contrasto allo spaccio di droga. Nel pomeriggio di martedì 31 marzo 2020, nel corso dei controlli del territorio, i militari hanno sorpreso e arrestato due spacciatori di eroina a Sestri Levante, tra via Nazionale e via Baden Powell.

Due uomini, uno a piedi e uno in bicicletta si sono incrociati per qualche istante scambiandosi qualcosa di mano in mano con fare furtivo e circospetto. Il passaggio, non è sfuggito all’occhio dei militari di pattuglia che immediatamente si sono avvicinati al pedone per controllarlo.

L’uomo, un 43enne italiano residente a Sestri Levante, ha consegnato ai carabinieri un involucro termosaldato contenente 50 grammi di eroina, ammettendo di averlo appena acquistato. Senza indugio i militari si sono quindi diretti sul ciclista, un tunisino 37enne, anch’egli residente a Sestri. Lo straniero, sentendosi braccato, ha provato a scappare, ma gli uomini dell’Arma lo hanno rincorso, bloccato e arrestato. In tasca aveva 500 euro in contanti.

Successivamente sono state perquisite le abitazioni dei due uomini: in quella del tunisino i carabinieri hanno trovato altri 5 involucri termosaldati contenenti eroina per un peso complessivo di altri 150 grammi. A casa dell’italiano invece sono stati trovati un flacone di metadone del peso di circa 50 grammi e un bilancino elettronico di precisione comunemente usato per la pesatura della droga.

Entrambi sono stati quindi arrestati per il reato di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti; per il tunisimo è anche scattata la denuncia per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. I due sono stati quindi portati nel carcere di Marassi a disposizione del Pubblico Ministero che nei prossimi giorni ne chiederà la presentazione davanti al Gip per l’udienza di convalida dell’arresto. I due sono stati anche multati (400 euro ciascuno) per essere usciti dall’abitazione senza giustificato motivo in violazione delle norme di legge che limitano gli spostamenti a causa dell'emergenza coronavirus.