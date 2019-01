Ubriaco e sanguinante per la strada, denunciato per possesso di cutter

Nel corso della mattinata di mercoledì 24 gennaio 2019 la pattuglia della stazione carabinieri di Sestri Levante ha denunciato per porto ingiustificato di coltelli e oggetti atti a offendere un 34enne del posto.

Quest'ultimo, la sera precedente, in evidente stato di alterazione alcolica e sanguinante al volto per una verosimile precedente aggressione, è stato sorpreso dai militari in possesso di un cutter della lunghezza di 25 centimetri. L'uomo è stato accompagnato presso il pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna, dove è stato medicato e dimesso.