Retata nei locali del levante, scoperte carenze strutturali

Questa mattina a Sestri Levante e Santo Stefano d'Aveto, i carabinieri, coadiuvati da personale del Nas di Genova e del Nucleo Cinofili di Villanova d'Albenga, hanno svolto un servizio coordinato relativo al controllo di locali notturni e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso dell'operazione i militari hanno segnalato alla prefettura di Genova per uso personale di sostanze stupefacenti un 75enne (trovato in possesso di 7,64 grammi di marijuana); una 40enne (trovata in possesso di 4,52 grammi di cannabis); un 47enne (trovato in possesso di un grammo di cocaina) e un 19enne (trovato in possesso di 0,8 grammi di hashish).

Nel medesimo contesto, il personale del Nas ha elevato sanzioni amministrative a carico di due esercizi pubblici di Sestri Levante per mancata attuazione procedure di controllo (sanzione di duemila euro) e segnalazione alla competente Asl per carenze strutturali.