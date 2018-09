Sestri Levante, chiusi tre ponti per accertamenti

La tragedia di Ponte Morandi ha spinto tutti gli amministratori a dare un giro di vite ai controlli su ponti e strutture sospese, e anche a Sestri Levante - così come nel resto della Liguria - il sindaco Valentina Ghio ha optato per la cautela decidendo di chiudere al traffico due ponti e una passerella pedonale di metallo nel suo Comune.

Nelle scorse settimane, infatti, sono state effettuate verifiche straordinarie sullo stato dei ponti e delle passerelle, e in base alla relazione dei tecnici è stata stabilita la chiusura al transito del ponte della Pestella, ai confini con Casarza Ligure, e quello romanico che collega via Petronio con via Pian del Fiume, a Riva Trigoso, una decisione presa per monitorare con attenzione le strutture che passano sopra il torrente Petronio. I tecnici comunali, infatti, hanno riscontrato problemi strutturali in entrambi i casi: nel primo al pilone centrale, nel senso allo spessore dei mattoni, risultato ridotto in alcune zone della Campata.

I ponti resteranno chiusi sino a quando non verrà confermata l’agibilità senza rischi, anche se i pedoni potranno attraversarli senza problemi. Vietata invece ai pedoni la passerella di ferro che passa sopra il Gromolo e che presenta un deterioramento generale che l’amministrazione è decisa a tenere monitorata.

«Il quadro generale delinea una situazione complessiva di necessità di interventi di ordinaria manutenzione che non pregiudicano la funzionalità delle strutture», ha reso noto la sindaca Ghio, che ha annunciato che nei prossimi giorni il report dei tecnici verrà inviato alla Regione.