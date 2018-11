Tenta di rubare il cestino delle offerte in chiesa, denunciata

Venerdì 2 novembre 2018 i carabinieri di Sestri Levante, a conclusione di indagini, hanno denunciato per il reato di tentato furto in un luogo di culto una 51enne di origine campana.

La donna, nel corso del tardo pomeriggio dello scorso 1 novembre mentre si trovava all'interno di una chiesa di Sestri Levante, ha tentato inizialmente di strappare dalla mani di una pensionata 77enne il cestino delle offerte e successivamente il suo contenuto, non riuscendoci per la pronta reazione della vittima, che l'ha messo in fuga.

Il pronto intervento dei militari ha consentito di identificare la donna poco dopo presso la locale la stazione ferroviaria.