Trova la porta aperta, entra e ruba un telefono

Ha trovato la porta aperta, è entrato e ha rubato un cellulare. I carabinieri di Sestri Levante hanno denunciato per furto in abitazione, un 33enne che nella serata del del 28 ottobre scorso si è introdotto in un appartamento in via delle Americhe.

Il padrone di casa, che si trovava a casa, resosi conto dell’accaduto, si è messo all'inseguimento del ladro e ha chiamato i militari.

Gli uomini della squadra, dopo un'ora di ricerche, hanno trovato il ladro a casa sua. Il telefonino è stato restituito al proprietario.