Casa abusiva a Sestri Levante, scatta il sequestro

Lunedì 28 gennaio 2019 in località San Sebastiano-Sant'Anna a Sestri Levante, la stazione carabinieri Forestale di Sestri Levante, insieme alla Polizia locale, ha sequestrato una casa di legno in quanto priva delle necessarie autorizzazioni.

Il manufatto, di circa 30 metri quadri e di 2.20 metri di altezza, presentava opere di predisposizioni elettriche e idrauliche in via di ultimazione. In seguito ad accertamenti, tale intervento è risultato privo del permesso di costruire e delle autorizzazioni paesaggistica e idrogeologica.

I proprietari e i realizzatori materiali della casa abusiva sono stati denunciati all'autorità giudiziaria.