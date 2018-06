Sestri Levante, precipitano sulla scogliera: grave 19enne

Tragedia sfiorata sabato notte a Sestri Levante, dove due giovani sono precipitati per oltre 3 metri finendo sugli scogli sottostanti.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, che indagano sull’accaduto, i due ragazzi erano appena usciti da una nota discoteca della zona del porticciolo e si sono appoggiati ad alcuni new jersey che delimitano in cantiere in via Queirolo. Le barriere non erano però riempite di acqua, e non hanno retto al peso dei giovani facendoli cadere.

A riportare le ferite più gravi è stata una ragazza di 19 anni di Riva Trigoso, ricoverata in codice rosso all’ospedale San Martino con un trauma cranico e diverse costole incrinate. Meno gravi le ferite del compagno, che ha riportato soltanto lividi ed escoriazioni. I carabinieri hanno trasmesso gli atti dell’incidente alla procura di Chiavari, e non è escluso che venga disposta la sospensione dei lavori per mancanze in termini di sicurezza.