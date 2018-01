Cade dalla finestra e precipita per due piani, 57enne gravissima

Una donna di 57 anni è stata portata d’urgenza in ospedale in mattinata dopo essere caduta dalla finestra del suo appartamento al secondo piano di un palazzo di San Bartolomeo della Ginestra, a Sestri Levante.

Tutto è successo intorno all 10.30: ancora da chiarire la dinamica, ma sembra che la donna si precipitata per diversi metri finendo sull’asfalto sottostante. Sul posto è intervenuta l’automedica e l’ambulanza della Croce Rossa di Riva Trigoso, che ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto urgente all’ospedale San Martino di Genova.

La donna è arrivata in ospedale priva di conoscenza: i medici hanno subito riscontrato un grave trauma cranico, e l’hanno ricoverata in rianimazione. Le sue condizioni sono critiche, e la prognosi è riservata.