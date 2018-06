Sestri Levante, cade dalla finestra mentre fa le pulizie: 10 metri di volo

Incredibile incidente domestico nel pomeriggio di mercoledì 27 giugno a Sestri Levante, in zona San Bartolomeo della Ginestra, dove un uomo di 38 anni è caduto dalla finestra della sua abitazione, compiendo un volo di 10 metri.

Secondo la ricostruzione fornita ai carabinieri dai testimoni, l'uomo sarebbe stato impegnato a svolgere le pulizia in casa sua, in compagnia della moglie e sarebbe salito su una sedia che però si è rotta, facendolo scivolare per terra. Cadendo, l'uomo ha battuto la testa: subito dopo sarebbe andato in bagno per medicarsi, ha aperto la finestra per prendere una boccata d'aria, ma a quel punto, colto da un malore probabilmente dovuto alla botta, è caduto di sotto.

Dieci metri di volo, prima di atterrare su di un'auto parcheggiata, che per fortuna ha attutito in parte l'impatto.

L'uomo è stato soccorso dall'elicottero dei Vigili del Fuoco ed è stato portato in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova con un trauma cranico.